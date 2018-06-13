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Интервью

Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией

НовостиПолитика    13.06.2018 - 15:52
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий отметил необходимость упрощения процедуры получения виз украинцами в Великобританию

Украина рассчитывает на паритетность в вопросе упрощенного визового режима с Великобританией. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает пресс-служба ВР.

Глава парламента напомнил, что в марте следующего года завершается время одностороннего действия Украины по безвизу для граждан Великобритании.

"Когда вел разговор о том, что мы ожидаем упрощенного режима для украинцев, то имел в виду также и паритетность: что и Украина после марта следующего года будет принимать действия в отношении наших двусторонних отношений, включая и уступки, и шаги навстречу правительству Великобритании", - отметил Парубий.

Спикер ВР отметил необходимость упрощения процедуры получения виз украинцами в Великобританию.

"Я сказал о том огромном количестве жалоб от украинских граждан по поводу очень регламентированной, очень жесткой процедуры получения виз в Великобританию. Я настаивал на том, что должен быть упрощен механизм, эта процедура должна быть отрегулирована, чтобы облегчить и поездку, и пребывание в Великобритании украинцам, и чтобы мы, шаг за шагом, шли к упрощению визового режима. Рассчитываю на то, что моя позиция будет услышана и поддержана правительством и парламентом Великобритании", - сказал он.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что угроз для пересмотра условий безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) для Украины нет.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Великобритания, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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