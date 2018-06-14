Для України важлива міжпарламентська співпраця з Великобританією, - Парубій

За словами спікера ВР, Україна зацікавлена у розвитку і зміцненні відносин з Британією

Спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що для України важлива міжпарламентська співпраця з Великобританією. Про це він сказав у ході зустрічі зі спікером Палати лордів парламенту Британії лордом Франклином Фаулером, передає прес-служба ВР.

"Парубій наголосив, що для України важлива міжпарламентська співпраця України і Великої Британії", - сказано у повідомленні.

Також під час зустріч сторони торкнулися теми протистояння дезінформації та, зокрема, можливості проведення спільної міжпарламентської конференції країн, які "стоять щитом свободи".

Крім того, сторони обговорили ситуацію на сході України і в окупованому Криму. За словами Парубія, масштабний наступ зупинився, але локальні атаки на українські позиції відбуваються регулярно по всій лінії фронту, внаслідок чого гинуть українські військові та мирні громадяни.

"Понад 10 тисяч людей загинули з початку окупаційних військовий дій на сході України", - уточнив голова українського парламенту.

Парубій зазначив, що Україні важливий досвід і традиції Великої Британії.

"Ми зацікавлені у розвитку і зміцненні наших відносин", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що Україна розраховує на паритетність у питанні спрощеного візового режиму з Великою Британією.