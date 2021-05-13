Из Украины в Россию выдворили очередного криминального авторитета

Отмечается, что выдворенный криминальный авторитет - неоднократно судимый мужчина. Он отбывал наказание в местах лишения свободы на территории Украины и имея поддержку со стороны российских воров в законе, получил статус так называемого "смотрящего" по колонии. После выхода на свободу поддерживал связи с представителями криминального мира.

Сегодня, 13 мая, сотрудники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с представителями региональной полиции и государственной миграционной службы выдворили в Россию криминального авторитета. Ему запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Фото: выдворение криминального авторитета из Украины (npu.gov.ua)