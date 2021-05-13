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З України до Росії видворили чергового кримінального авторитета

Автор: РБК-Україна

З України до Росії видворили ще одного кримінального авторитета. Він відбував покарання в одній з українських колоній і отримував підтримку від російських "злодіїв у Законі".

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що видворений кримінальний авторитет - неодноразово судимий чоловік. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі на території України і маючи підтримку з боку російських злодіїв в законі, отримав статус так званого "смотрящего" по колонії. Після виходу на свободу підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.

Сьогодні, 13 травня, співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з представниками регіональної поліції та Державної міграційної служби видворили до Росії кримінального авторитета. Йому заборонений в'їзд на територію України на три роки.

Фото: видворення кримінального авторитета з України (npu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці березня в Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета з Закавказзя. Він представляв інтереси "злодія в законі" з Російської Федерації.

Зазначимо, раніше у Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.

РБК-Україна раніше писало, що у Житомирській області розкрили діяльність угруповання, що займалася ввезенням в Україну нелегальних мігрантів. Люди приїжджали з однієї з країн Західної Азії.

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