З України до Росії видворили чергового кримінального авторитета

Зазначається, що видворений кримінальний авторитет - неодноразово судимий чоловік. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі на території України і маючи підтримку з боку російських злодіїв в законі, отримав статус так званого "смотрящего" по колонії. Після виходу на свободу підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.

Сьогодні, 13 травня, співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з представниками регіональної поліції та Державної міграційної служби видворили до Росії кримінального авторитета. Йому заборонений в'їзд на територію України на три роки.

Фото: видворення кримінального авторитета з України (npu.gov.ua)