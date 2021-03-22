В Одессе задержан криминальный авторитет из Закавказья

В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета из Закавказья. Он представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции .

Фигурант находился в розыске с сентября прошлого года - по подозрению в квартирной краже и похищении наградного оружия у сотрудника полиции.

Информация о месте, где он находится, была получена сотрудниками миграционной полиции. При обыске изъяли свидетельства его причастности к совершению преступлений.

Мужчина взят под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории Украины.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: задержание (npu.gov.ua)