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В Одессе задержан криминальный авторитет из Закавказья

Новина українською → Одесса, Понедельник 22 марта 2021 16:18
В Одессе задержан криминальный авторитет из Закавказья Фото: наручники (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета из Закавказья. Он представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Фигурант находился в розыске с сентября прошлого года - по подозрению в квартирной краже и похищении наградного оружия у сотрудника полиции.

Информация о месте, где он находится, была получена сотрудниками миграционной полиции. При обыске изъяли свидетельства его причастности к совершению преступлений.

Мужчина взят под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории Украины.

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: задержание (npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Кроме того, в Житомирской области раскрыли деятельность группировки, занимавшейся ввозом в Украину нелегальных мигрантов. Люди приезжали из одной из стран Западной Азии.

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