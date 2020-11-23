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В Киеве трое полицейских подозреваются в похищении человека и требовании выкупа

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 17:50
В Киеве трое полицейских подозреваются в похищении человека и требовании выкупа
Фото: автомобиль полиции (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве разоблачили троих сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что полицейские без законных оснований задержали гражданина, продававшего автомобиль. Они его удерживали и требовали 10 тысяч долларов за непривлечение к ответственности за якобы продажу краденого автомобиля. После получения части выкупа в размере двух тысяч евро, полицейские отпустили мужчину.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым по ч.2 статьи 146 (незаконное лишение свободы человека) меры пресечения и отстранении от должностей.

Ранее сообщалось, что Хмельницкий горрайонный суд арестовал старшего инспектора одного из отделов полиции в Ровенской области, который за взятку в 100 тысяч долларов предлагал должность.

Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку торговли должностями в Министерстве обороны.

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