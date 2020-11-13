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Из Украины пытались нелегально вывезти оборудование для военных кораблей РФ

Автор: Игорь Литвиненко

В Николаеве Служба безопасности Украины разоблачила попытку скрытого вывоза из страны оборудования для нужд Военно-морского флота Российской Федерации. В частности, пытались вывезти газотурбинную продукцию для военных кораблей.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Нелегальный вывоз продукции за границу одного из государственных предприятий планировали представители коммерческой фирмы с гражданином РФ. За рубежом хотели провести испытания газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Напомним, в конце июля СБУ разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения, которые производят государственные оборонные предприятия Украины.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины также предупредила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

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