СБУ разоблачила поставки в РФ украинских товаров военного назначения

Фото: СБУ (facebook.com)

В РФ передавали и некоторые технологии по производству украинской военной продукции

Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок в Россию товаров военного назначения. Эти товары производят государственные оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Указано, что спецслужба разоблачила ряд должностных лиц частных компаний, которые и организовали механизм незаконной поставки этих товаров.

Для документирования схемы в июле СБУ провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство предприятий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения.

Фото: обыски

"Частные предприниматели организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в Россию и другие страны. Приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии работников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства", - указано в сообщении СБУ.

Кроме того, участники группы передавали в РФ некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

Следствие сообщает, что организатор противоправной сделки - заместитель директора одного из мощных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения армии РФ и предприятия военно-промышленного комплекса. Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками российской Федеральной службы безопасности.

Сейчас о подозрении сообщили организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков.

"Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Напомним, в декабре прошлого года СБУ блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации за границу, в частности в Российскую Федерацию.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины также предупредила контрабанду в РФ комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.