З України намагалися нелегально вивезти обладнання для військових кораблів РФ

У Миколаєві Служба безпеки України викрила спробу прихованого вивезення з країни обладнання для потреб Військово-морського флоту Російської Федерації. Зокрема, намагалися вивезти газотурбінну продукцію для військових кораблів.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Нелегальний вивіз продукції за кордон одного з державних підприємств планували представники комерційної фірми з громадянином РФ. За кордоном хотіли провести випробування газотурбінних двигунів, які експлуатуються на військових кораблях РФ.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали з доказами протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, в кінці липня СБУ викрила схему поставок в Росію товарів військового призначення, які виробляють державні оборонні підприємства України.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України також попередила контрабанду в РФ комплектуючих до військово-транспортним літакам Ан-72 і АН-74.