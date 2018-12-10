Из Украины в Польшу пытались вывезти детали к самолетам

Иллюстративное фото (ГФС)

Работники Львовской таможни нашли более 150 предметов, которые используются как комплектующие к самолетам

Работники Львовской таможни Государственной фискальной службы (ДФС) остановили незаконный вывоз на территорию Польши приборов, которые используются, в частности, в качестве комплектующих к самолетам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГФС.

Отмечается, что инцидент произошел в пункте пропуска "Шегини Медика" Львовской области. Таможенники остановили для время досмотра автомобиля Volkswagen, которым управлял 52-летний гражданин Польши. Водитель для пересечения границы "зеленый коридор", заявив таким образом об отсутствии у него товаров, которые нужно задекларировать и обложить, или таких предметов, которые нельзя перемещать через границу Украины.

Однако, таможенники заподозрили у гражданина Польши наличие таких товаров. Автомобиль направили на углубленный осмотр, в ходе которого в багажнике машины отделении обнаружили более 150 предметов двойного назначения, которые используются как комплектующие к самолетам.

Эти предметы, согласно ст. 197 Таможенного кодекса Украины и постановления Кабмина Украины от 21.05.12 № 436 входят в перечень ограниченных к вывозу за пределы таможенной территории Украины.

"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Товары изъяты и переданы правоохранителям", - отметили в ГФС.

Фото: комплектующие (ГФС)

Напомним, в Украине по новому закону растаможили тысячное авто на иностранной регистрации ("евробляху"). Растаможка тысячную машину на еврономерах провели на Черновицкой таможне. Nissan Qashqai +2 2011 года таможенной стоимостью более 194,6 тыс. гривен оформили почти за 87,9 тыс. гривен. С этой суммы был уплачен штраф 8500 гривен за нарушение сроков и условий ввоза автомобиля.