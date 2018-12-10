З України до Польщі намагались вивезти деталі до літаків

Ілюстративне фото (ДФС)

Працівники Львівської митниці знайшли понад 150 предметів, які використовуються як комплектуючі до літаків

Працівники Львівської митниці Державної фіскальної служби (ДФС) зупинили незаконне вивезення на територію Польщі приладів, які використовуються, зокрема, в якості комплектуючих до літаків. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДФС.

Зазначається, що інцидент стався в пункті пропуску "Шегині Медика" Львівської області. Митники зупинили для час огляду автомобіля Volkswagen, яким керував 52-річний громадянина Польщі. Водій для перетину кордону "зелений коридор", заявивши таким чином про відсутність у нього товарів, які потрібно задекларувати та оподаткувати, або таких предметів, які не можна переміщувати через кодон України.

Однак, митники запідозрили у громадянина Польщі наявність таких товарів. Автомобіль направили на поглиблений огляд, під час якого у багажнику машини відділенні виявили понад 150 предметів подвійного призначення, які використовуються як комплектуючі до літаків.

Ці предмети, згідно зі ст. 197 Митного кодексу України та постанови Кабміну України від 21.05.12 № 436 входять до переліку обмежених до вивезення за межі митної території України.

"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучено та передано правоохоронцям", - зазначили в ДФС.

Фото: комплектуючі (ДФС)

Нагадаємо, в Україні за новим законом розмитнили тисячне авто на іноземній реєстрації ("євробляху"). Розмитнення тисячного авто на єврономерах провели на Чернівецькій митниці. Nissan Qashqai +2 2011 року митною вартістю понад 194,6 тис. гривень оформили майже за 87,9 тис. гривень. З цієї суми було сплачено штраф 8500 гривень за порушення строків та умов ввезення автомобіля.