З України намагались вивезти комплектуючі до військових літаків, - СБУ

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

На відремонтованому літаку намагалися вивезти комплектуючі на 100 тисяч доларів

Служба безпеки України попередила вивезення комплектуючих до військових літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз СБУ.

Контррозвідка СБУ встановила, що в листопаді на одному з українських авіаремонтних підприємств відремонтували транспортний літак Іл-76 на замовлення однієї з африканських країн. За версією слідства, група ділків планувала вивезти на ньому товари військового призначення - комплектуючі до авіатехніки.

"Під час поглибленого митного огляду судна в день вильоту правоохоронці виявили партію контрабандних комплектуючих загальною вартістю понад 100 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що контрабанду намагалися видати за вантаж цивільного призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ в ході обшуків в будівлях УПЦ Московського патріархату вилучила матеріали, які розпалюють релігійну ворожнечу.

Також стало відомо, що СБУ попередила кібератаку на українські суди з боку Російської Федерації.