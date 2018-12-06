З України намагались вивезти комплектуючі до військових літаків, - СБУ

На відремонтованому літаку намагалися вивезти комплектуючі на 100 тисяч доларів
Служба безпеки України попередила вивезення комплектуючих до військових літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз СБУ.
Контррозвідка СБУ встановила, що в листопаді на одному з українських авіаремонтних підприємств відремонтували транспортний літак Іл-76 на замовлення однієї з африканських країн. За версією слідства, група ділків планувала вивезти на ньому товари військового призначення - комплектуючі до авіатехніки.
"Під час поглибленого митного огляду судна в день вильоту правоохоронці виявили партію контрабандних комплектуючих загальною вартістю понад 100 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомлялося, що контрабанду намагалися видати за вантаж цивільного призначення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ в ході обшуків в будівлях УПЦ Московського патріархату вилучила матеріали, які розпалюють релігійну ворожнечу.
Також стало відомо, що СБУ попередила кібератаку на українські суди з боку Російської Федерації.