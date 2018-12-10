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В Україні за новим законом розмитнили тисячну "євробляху"

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 13:55
В Україні за новим законом розмитнили тисячну "євробляху"
Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

У розмитненні авто на іноземних номерах лідирує Чернівецька митниця

В Україні за новим законом розмитнили тисячне авто на іноземній реєстрації ("євробляху"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу.

Повідомляється, що розмитнення тисячного авто на єврономерах провели на Чернівецькій митниці. У ДФС уточнили, що Nissan Qashqai +2 2011 року митною вартістю понад 194,6 тис. гривень оформили майже за 87,9 тис. гривень. З цієї суми було сплачено штраф 8500 гривень за порушення строків та умов ввезення автомобіля.

Також повідомляється, що з початку розмитнення за новим законом до бюджету перерахували 65,8 млн гривень. Найбільшу кількість автомобілів оформили на Чернівецькій (438 одиниць) та Волинській (260 одиниць) митницях. Крім того, уточнюється, що при розмитненні 824 авто за порушення строків та умов ввезення заплатили 7 млн гривень.

В Україні за новим законом розмитнили тисячну &quot;євробляху&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді України не планують збільшувати пільговий період розмитнення "євроблях".

 

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