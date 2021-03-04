Из Украины в оккупированный Крым хотели вывезти корабельное оборудование

Вчера пограничники на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области обнаружили корабельное оборудование, которое хотели незаконно вывезти в оккупированный Крым. Оборудование нашли в микроавтобусе, на котором прибыли граждане Украины.
Злоумышленники спрятали внутри акустической системы предметы двойного назначения, которые используются для систем связи и навигации. После этого по месту их жительства провели обыски.
В ходе обысков, которые происходили в Николаевской и Херсонской областях, правоохранители обнаружили корабельные агрегаты разного назначения. Проверяется информация относительно возможного хищения оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении.
Напомним, недавно СБУ помешала вывозу из Украины коллекции старины на почти миллион долларов.
Кроме того, в феврале иностранец пытался вывезти из Украины медпрепараты Pfizer на 2 млн гривен. Его задержали в международном аэропорту "Борисполь".