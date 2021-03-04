Из Украины в оккупированный Крым хотели вывезти корабельное оборудование

Злоумышленники спрятали внутри акустической системы предметы двойного назначения, которые используются для систем связи и навигации. После этого по месту их жительства провели обыски.

В ходе обысков, которые происходили в Николаевской и Херсонской областях, правоохранители обнаружили корабельные агрегаты разного назначения. Проверяется информация относительно возможного хищения оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении.