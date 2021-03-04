RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З України до окупованого Криму хотіли вивезти корабельне обладнання

Автор: Дмитро Левицький

Вчора прикордонники на пункті пропуску "Каланчак" в Херсонській області виявили корабельне обладнання, яке хотіли незаконно вивезти в окупований Крим. Обладнання знайшли в мікроавтобусі, на якому прибули громадяни України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зловмисники заховали всередині акустичної системи предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації. Після цього за їх місцем проживання провели обшуки.

В ході обшуків, які відбувалися у Миколаївській і Херсонській областях, правоохоронці виявили корабельні агрегати різного призначення. Перевіряється інформація щодо можливого викрадення обладнання з об’єктів суднобудівної галузі Миколаївської області.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 333 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру.

Нагадаємо, нещодавно СБУ завадила вивезенню з України колекції старовини на майже мільйон доларів.

Крім того, у лютому іноземець намагався вивезти з України медпрепарати Pfizer на 2 млн гривень. Його затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Государственная пограничная службаКримоборудование
Читайте також
"Системна політика залякування": Україна вимагає скасування рішення суду РФ щодо Приходька
Змушував служити в армії Росії. "Військовому комісару" з Криму повідомили про підозру
Прогноз погоди