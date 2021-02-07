В "Борисполе" иностранец пытался вывезти медпрепараты Pfizer на 2 млн гривен

В аэропорту "Борисполь" гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул медпрепараты Pfizer стоимостью в 2 млн гривен. Таможенники изъяли у него два чемодана медицинского препарата "Лирика".

"Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности международного аэропорта "Борисполь" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком", - информируют таможенники.

Указано, что в двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, следовавшего через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они полностью были заполнены 10,8 тысячами блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) ТМ Pfizer.

"Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. 151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети интернет, стоимость изъятой партии препарата - около 2 млн гривен", - указано в сообщении.

Отмечается, что окончательную стоимость определят позже.

Наркотический эффект препарата обнаружили относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

Именно противосудорожный эффект "Лирики" стал причиной ее распространения среди наркоманов, с помощью препарата избавляются от нападений "ломки".