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У Украины есть много источников, чтобы узнать темы обсуждений Байдена и Путина, - ОП

Автор: Андрей Василюк

Украина имеет достаточно источников, чтобы узнать после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина об обсужденных вопросах. Киев имеет как дипломатические, так и закрытые каналы информации.

Об этом в интервью "Украина 24" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы точно получим информацию о том, о чем они будут разговаривать: по дипломатическим каналам, по закрытым каналам, по каналам, которые имеет Андрей Ермак (глава Офиса президента Украины - ред.), получим по каналам медийным даже, немножко позже", - сказал Подоляк.

При этом советник главы ОП выразил уверенность, что украинские власти в первую очередь получат информацию от администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

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