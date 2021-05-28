Україна має багато джерел, аби дізнатися теми обговорень Байдена і Путіна, - ОП

Україна має достатньо джерел, аби дізнатися після зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна про обговорені питання. Київ має як дипломатичні, так і закриті канали інформації.

Про це в інтерв'ю " Україна 24 " повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми точно отримаємо інформацію про те, про що вони будуть розмовляти: по дипломатичних каналах, по закритих каналах, по каналах, які має Андрій Єрмак (голова Офісу президента України - ред.), отримаємо по каналах медійних навіть, трошки пізніше", - сказав Подоляк.

При цьому радник голови ОП висловив впевненість, що українська влада найперше отримає інформацію від адміністрації президента США Джо Байдена.