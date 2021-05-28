Україна має багато джерел, аби дізнатися теми обговорень Байдена і Путіна, - ОП

Україна має достатньо джерел, аби дізнатися після зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна про обговорені питання. Київ має як дипломатичні, так і закриті канали інформації.
Про це в інтерв'ю "Україна 24" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Ми точно отримаємо інформацію про те, про що вони будуть розмовляти: по дипломатичних каналах, по закритих каналах, по каналах, які має Андрій Єрмак (голова Офісу президента України - ред.), отримаємо по каналах медійних навіть, трошки пізніше", - сказав Подоляк.
При цьому радник голови ОП висловив впевненість, що українська влада найперше отримає інформацію від адміністрації президента США Джо Байдена.
Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.
Раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі.