До Украины не дошло более 35 млн долларов военной помощи США

Фото: конгресс США (maxpixel.net)

Финансовый год в США завершился еще 30 сентября

Из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы о расходах Пентагона.

Как отмечается, эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины. Издание пишет, что члены Конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений, почему часть этих денег не дошла до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести 36 млн долларов. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги "в течение следующих нескольких недель".

Напомним, сотрудник Совета национальной безопасности США Тим Моррисон заявил, что задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома достичь начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Как известно, Трамп проводил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пытался убедить его начать расследование дела Байдена.