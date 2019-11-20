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До України не дійшло понад 35 млн доларів військової допомоги США

Новини » Політика     20.11.2019 - 08:19
До України не дійшло понад 35 млн доларів військової допомоги США
Фото: конгрес США (maxpixel.net)

Фінансовий рік у США завершився ще 30 вересня

З виділених США майже 400 млн доларів на військову допомогу Україні не дійшли трохи більше 35 млн доларів. Про це повідомляє газета Los Angeles Times з посиланням на документи, які виявилися у розпорядженні газети про витрати Пентагону.

Як зазначається, ці кошти мали були піти на придбання озброєнь, включаючи гранатомети, на засоби зв'язку, а також на оснащення бойових кораблів ВМС України. Видання пише, що члени Конгресу США поінформовані про ситуацію, що склалася, і вимагають від Міноборони пояснень, чому частина цих грошей не дійшла до України, хоча фінансовий рік у США завершився 30 вересня.

Прес-секретар Пентагону Карла Глісон підтвердила газеті, що Україні ще треба перевести 36 млн доларів. При цьому підполковник відмовилася назвати причину, по якій кошти досі не були відправлені в Київ. Вона лише зазначила, що Україна отримає ці гроші "протягом наступних кількох тижнів".

Нагадаємо, співробітник Ради національної безпеки США Тім Моррісон заявив, що затримка військової допомоги Україні була пов'язана з намаганням адміністрації Білого дому досягти почала розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сім'ї.

Як відомо, Трамп проводив телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і намагався переконати його почати розслідування справи Байдена.

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