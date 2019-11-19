Сенаторы обратились в Пентагон по вопросу военной помощи Украине

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Помощь США Украине в этом году предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона

Демократы Ричард Дурбин, Патрик Лихи, Джек Рид и Роберт Менендез обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу и требуют ответа, почему Украина не получила всей обещанной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что такая помощь США Украине в этом году предусматривает 250 миллионов долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи по безопасности Украине".

"Ускорения предоставления критически важной помощи, которую Конгресс выделил, чтобы улучшить безопасность в Украине, важно для того, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украине во время этого хаотического, недисциплинированного подхода, который наша Администрация выбрала относительно нашего важного партнера и который вызывает глубокое беспокойство", - говорится в обращении.

Также в письме также указывается, что 25 украинских военных погибли от обстрелов поддерживаемых Россией сепаратистов в период между июлем и октябрем этого года. Сенаторы требуют от Пентагона ускорить оказание помощи, которая осталась в фискальном 2019 году.

"Это прямо противоречит фальшивым заявлениям, которые делали лица за пределами Министерства обороны, что блокирование военной помощи Украине не имело практических последствий", - говорится в письме.

Напомним, заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявлял, что приказ о замораживании военной помощи Украине отдал непосредственно президент США Дональд Трамп.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудник Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Тим Моррисон заявил, что задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома достичь начала расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.