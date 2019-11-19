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Военную помощь Украине заблокировал лично Трамп, - заместитель госсекретаря

Новости » Политика     19.11.2019 - 09:49
Военную помощь Украине заблокировал лично Трамп, - заместитель госсекретаря
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Административно-бюджетное управление получило указание от Трампа

Приказ о замораживании военной помощи Украине отдал непосредственно президент США Дональд Трамп. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США.

Хейл отметил, что на встрече заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами, обсуждался вопрос военной помощи Украине. Представители всех ведомств высказались за возобновление помощи, кроме административно-бюджетного управления.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", - сказал Хейл.

Напомним, сотрудник Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Тим Моррисон заявил, что задержка военной помощи Украине была связана с попыткой администрации Белого дома достичь начала расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.

РБК-Украина писало, что сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что Трамп летом 2019 года активно интересовался расследованием дела Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в Украине.

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