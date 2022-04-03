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У Украины будет по 10 противотанковых систем на каждый российский танк, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Украина в скором времени будет иметь по 10 противотанковых систем на каждый российский танк. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обещает продолжать поставки западных образцов вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента CNN Наташи Бертранд.

"На каждый российский танк скоро в Украине будет приходиться 10 противотанковых систем", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее Норвегия после обращения президента Украины Владимиру Зеленскому к местному парламенту решила передать противотанковое вооружение.

Отметим, до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал передать Украине еще 6 000 боевых ракет в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет для противотанковых систем NLAW и Javelin.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины