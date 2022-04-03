RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна матиме по 10 протитанкових систем на кожен російський танк, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Україна незабаром матиме по 10 протитанкових систем на кожен російський танк. Державний секретар США Ентоні Блінкен обіцяє продовжувати постачання західних зразків озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента CNN Наташі Бертранд.

"На кожен російський танк скоро в Україні припадатиме 10 протитанкових систем", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Норвегія після звернення президента України Володимира Зеленського до місцевого парламенту вирішила передати протитанкове озброєння.

Зазначимо, до цього прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обіцяв передати Україні ще 6 000 бойових ракет на додаток до вже поставлених 4 тисяч ракет для протитанкових систем NLAW і Javelin.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенВійна Росії проти України