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Британия передаст Украине 6 тысяч боевых ракет

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Лондон, Четверг 24 марта 2022 15:05
Британия передаст Украине 6 тысяч боевых ракет Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине еще 6 тысяч боевых ракет. Их передадут Киеву в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет NLAW и Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джонсона в Twitter.

"Смертоносная оборонительная военная помощь, включая высокоскоростные противовоздушные ракеты Starstreak, поможет украинцам продолжать защищать себя", - написал он.

Джонсон добавил, что также будет предоставлено 25 млн фунтов стерлингов (33 млн долларов) в качестве финансовой поддержки украинским военным. В то же время Британия выделила 400 млн фунтов стерлингов (527 млн долларов) на гуманитарную и экономическую помощь.

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