Британия передаст Украине 6 тысяч боевых ракет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия предоставит Украине еще 6 тысяч боевых ракет. Их передадут Киеву в дополнение к уже поставленным 4 тысячам ракет NLAW и Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Джонсона в Twitter .

Джонсон добавил, что также будет предоставлено 25 млн фунтов стерлингов (33 млн долларов) в качестве финансовой поддержки украинским военным. В то же время Британия выделила 400 млн фунтов стерлингов (527 млн долларов) на гуманитарную и экономическую помощь.

"Смертоносная оборонительная военная помощь, включая высокоскоростные противовоздушные ракеты Starstreak, поможет украинцам продолжать защищать себя", - написал он.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.