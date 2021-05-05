В Украину завтра придет холодный фронт с дождями и похолоданием

В четверг, 6 мая, почти по всей территории страны ожидается снижение температуры и дожди. Изменение погоды связано с холодным фронтом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook .

Синоптики пояснили, что завтра антициклон TRUDI, который обеспечивал преимущественно малооблачную и теплую погоду, будет отступать в восточном направлении. "В то же время с запада придет холодный фронт, который связан с циклоническими образованиями к северу от Украины, и принесет с собой кратковременные дожди и снижение температуры", - сообщили в Укргодрометцентре.

В Украине, кроме юго-восточной части, завтра ожидаются небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом), кое-где грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 6-11°; днем 16-21°, в западных и северных областях 12-17°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.