Украину завтра накроют снегопады: движение транспорта может быть нарушено

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram .

Синоптики прогнозируют сильные снегопады ночью и утром в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Там обещают налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Погодные условия будут отвечать желтому уровню опасности.

В Карпатах 3 декабря также будет сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). По данным спасателей, погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами к прекращению) движению транспорта на дорогах и улицах.