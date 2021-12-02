Украину завтра накроют снегопады: движение транспорта может быть нарушено
В пятницу, 3 декабря, в Украине прогнозируют опасные метеорологические условия. Часть страны накроют сильные осадки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.
Синоптики прогнозируют сильные снегопады ночью и утром в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Там обещают налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Погодные условия будут отвечать желтому уровню опасности.
В Карпатах 3 декабря также будет сильный снег (II уровень опасности, оранжевый). По данным спасателей, погодные условия могут привести к нарушению (в Карпатах - местами к прекращению) движению транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла. Это близко к климатической норме.