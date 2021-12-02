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Україну завтра накриють снігопади: рух транспорту може бути порушено

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 13:09
Україну завтра накриють снігопади: рух транспорту може бути порушено Фото: в Україні очікуються снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У п'ятницю, 3 грудня, в Україні прогнозують небезпечні метеорологічні умови. Частина країни накриють сильні опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Синоптики прогнозують сильні снігопади вночі та вранці у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях. Там обіцяють налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледь. Погодні умови відповідатимуть жовтому рівню небезпеки.

У Карпатах 3 грудня також буде сильний сніг (II рівень небезпеки, помаранчевий). За даними рятувальників, погодні умови можуть призвести до порушення (у Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах та вулицях.

Нагадаємо, у грудні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

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