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Украину завтра накроют грозы, град и шквалы

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра предупредили о грозах в Украине. Завтра также будет шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Отметим, с начала августа в Украину придет похолодание. Но сначала его почувствуют западные области.

Напомним, Северодонецк накрыл ливень. По дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.

Кроме того, в Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.

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