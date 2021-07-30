Украину завтра накроют грозы, град и шквалы

Синоптики УкрГидрометцентра предупредили о грозах в Украине. Завтра также будет шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня днем в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Отметим, с начала августа в Украину придет похолодание. Но сначала его почувствуют западные области.
Напомним, Северодонецк накрыл ливень. По дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.
Кроме того, в Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.