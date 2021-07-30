Штормовое предупреждение в Украине: где будут град и грозы
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня погода ухудшится в:
- юго-восточной части,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Сумской областях.
В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, более 350 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.
Отметим, сегодня по всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.