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Штормовое предупреждение в Украине: где будут град и грозы

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Киев, Пятница 30 июля 2021 08:40
Штормовое предупреждение в Украине: где будут град и грозы Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня погода ухудшится в:

  • юго-восточной части,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Сумской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Напомним, более 350 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Отметим, сегодня по всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.

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