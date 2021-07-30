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Северодонецк накрыл ливень. Движение транспорта ограничено

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Северодонецк, Пятница 30 июля 2021 10:50
Северодонецк накрыл ливень. Движение транспорта ограничено Фото: Северодонецк накрыл ливень (06452)
Автор: Анастасия Рокитна

Северодонецк накрыл ливень. По дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 06452.

Кроме сильного дождя, в городе был сильный ветер. В результате повреждены некоторые вывески магазинов и повалены деревья.

В районе рынка "Успех" образовалось "море", которое заставило жителей города снимать обувь и переходить дорогу босиком, пишет издание.

Некоторые местные жители сообщили о затоплениях их домов.

Фото: Северодонецк накрыл ливень (06452)
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Северодонецк ливень
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