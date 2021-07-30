Северодонецк накрыл ливень. Движение транспорта ограничено
Фото: Северодонецк накрыл ливень (06452)
Северодонецк накрыл ливень. По дорогам автомобили буквально плыли - проезжали наполовину погруженными в воду.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание 06452.
Кроме сильного дождя, в городе был сильный ветер. В результате повреждены некоторые вывески магазинов и повалены деревья.
В районе рынка "Успех" образовалось "море", которое заставило жителей города снимать обувь и переходить дорогу босиком, пишет издание.
Некоторые местные жители сообщили о затоплениях их домов.
Фото: Северодонецк накрыл ливень (06452)