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Україну завтра накриють грози, град і шквали

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру попередили про грози в Україні. Завтра також буде шквальни вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень у східних, Запорізькій, більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, з початку серпня в Україну приде похолодання. Але спочатку його відчують західні області.

Нагадаємо, Сєвєродонецьк накрила злива. По дорогах автомобілі буквально пливли - проїжджали наполовину зануреними у воду.

Крім того, в Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.

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