Украину завтра накроют дожди с градом

В отдельных районах ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с
В среду, 17 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Завтра в Украине ожидаются грозы. Днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, прогнозируются град и шквальный ветер 15-20 м/с.
В западных областях местами ожидается значительный дождь.
Напомним, в Украине сегодня ожидается до +29, в некоторых регионах ожидается дождь.
Кроме того, жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды.
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Автор: РБК-Украина