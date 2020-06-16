Украину завтра накроют дожди с градом

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

В отдельных районах ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с

В среду, 17 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Завтра в Украине ожидаются грозы. Днем в отдельных районах, кроме крайнего востока, прогнозируются град и шквальный ветер 15-20 м/с.

В западных областях местами ожидается значительный дождь.

Напомним, в Украине сегодня ожидается до +29, в некоторых регионах ожидается дождь.

Кроме того, жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды.

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Автор: РБК-Украина