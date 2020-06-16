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Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     16.06.2020 - 08:00
Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха в Украине будет в пределах +23 +31 градусов тепла

Сегодня, 16 июня, почти на всей территории Украины передают грозовые дожди кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей. Температура воздуха в регионах ожидается от +23 до +31 градуса тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в Сумской, Харьковской и Луганской областях сегодня ожидается умеренная облачность. Все другие регионы страны накроют дожди с грозами.

В западных областях днем температура воздуха составит +23 +27 градусов тепла, а ночью +13 +17 градусов.

В северных областях температура воздуха днем ожидается от +26 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 +18 градусов тепла.

В центральных и восточных областях температура днем составит +25 +31 градусов тепла, а ночью будет в пределах +14 +18 градусов.

В южных областях сегодня температура днем составит +23 +27 градусов. Ночью этот показатель опустится до +15 +18 градусов.

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 16 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +24 +28 градусов, а ночью +15 +18 градусов тепла.

Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 16 июня (meteo.gov.ru)

Напомним, вчера в Украины синоптики сообщали о сильный ветер и грозу.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское, стихия также разрушила 4 мостовые переходы.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрКиевдождигрозаобласти
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