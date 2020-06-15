ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды

Новости » Общество     15.06.2020 - 15:28
Жара в Киеве третий день подряд бьет температурные рекорды
Фото: лето в Киеве (РБК-Украина)

12 июня среднестатистическая температура воздуха побила рекорд за 140 лет

В Киеве трое суток подряд фиксируют температурные рекорды. Так, 12 июня в столице среднестатистическая температура воздуха побила рекорд за 140 лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 12 июня во Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,9° С, что на 0,1° С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что климатическая норма превышена на 10 градусов по Цельсию.

Напомним, 10 июня в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.

Кроме того, в Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Гидрометцентртемпература
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь