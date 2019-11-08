Украину завтра накроют дожди

Погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет дождливой на западе, севере и в центральной части страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дожди ожидаются в ночные и утренние часы, а днем они прекратятся.



В воскресенье, 10-го ноября, существенные осадки маловероятны, лишь на Закарпатье удержится влажная погода.

Также синоптик сообщила, что на выходных может вернуться порывистый ветер с востока.

Кроме того, сообщалось, что погода в Украине в ближайшие выходные, 9-10 ноября, будет одной из самых теплых в Европе. Температура воздуха на юге достигнет + 22 градусов.

Ранее синоптики также предупреждали, что сегодня в Украине ожидается сильный туман, в результате чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман ожидается на Правобережье и в Киеве.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 1,5 метра из-за дождей. Повышение уровня воды ожидается в водоемах на западе Украины. Повышение уровня воды в реках будет проходить в пределах русел, что не предполагает негативных последствий.

Также сообщалось, что в Киеве был обновлен температурный рекорд. После полудня 6 ноября столбик термометра поднялся до 19,4 градусов тепла, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.