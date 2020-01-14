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В Україну зайшла ще одна міжнародна платіжна система

Новини » Економіка     14.01.2020 - 13:21
В Україну зайшла ще одна міжнародна платіжна система
Фото: Clear Junction (clearjunction.com)

Британська Clear Junction стала 13-ю іноземною системою в Україні

Національний банк України ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, платіжною організацією міжнародної платіжної системи Clear Junction є компанія Clear Junction Limited, що зареєстрована у Великій Британії та має статус авторизованої установи електронних грошей.

Міжнародна платіжна система Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

"Вихід нової платіжної системи на ринок України сприятиме розвитку платіжного ринку в Україні, підвищенню рівня якості фінансових послуг, а також розширить можливості для отримання послуг з переказу коштів як для українців, що знаходяться за кордоном, так і для іноземців, що здійснюють транскордонні перекази коштів в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз заявив, що Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

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