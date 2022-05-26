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Украину впервые посетила премьер-министр Финляндии

Фото: Санна Марин, премьер-министр Финляндии и Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Это ее первый визит в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса президента.

О чем говорили Зеленский и Марин:

  • президент поблагодарил правительство Финляндии за поддержку во время войны против России. Также он отметил пять пакетов оборонной помощи, санкции против страны-оккупанта, а также финансовую поддержку Украины;
  • Зеленский отметил необходимость скорейшего введения шестого пакета санкций ЕС против России.

"Президент отметил, что очень важной является поддержка со стороны Финляндии будущего членства Украины в Европейском союзе и необходимых уже сейчас решений ЕС для реализации этой цели", - пишет пресс-служба Офиса президента.

  • также Зеленский отметил, что Марин необходимо посетить Ирпень и Бучу, чтобы лично увидеть последствия войны России против Украины;
  • Марин, со своей стороны, добавила, что ее страна прекрасно понимает украинцев.

"Президент Украины также проинформировал премьер-министра Финляндии о начатой комплексной работе по планированию восстановления нашего государства после победы. Владимир Зеленский отметил, что народ Украины рассчитывает на активное участие Финляндии в этом процессе и пригласил взять под свой патронат украинский регион, город или область для послевоенного восстановления", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что разрушенную оккупантами Ирпень посетил недавно глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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