Премьер Португалии об Ирпене: уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны

Глава правительства Португалии прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, своевольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил Кошта.

Он также добавил, что Португалия поддерживает Украину и осуждает варварское вторжение России, а его визит проходит в знак солидарности.

War always affects innocent people. Families that had their lives here, their jobs, their neighbourhood, had to abandon everything to try to save their lives. What impresses me the most is violence against civilians.