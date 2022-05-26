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До України вперше завітала прем'єр-міністр Фінляндії

Фото: Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії й Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Це її перший візит до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу президента.

Про що говорили Зеленський й Марін:

  • президент подякував уряду Фінляндії за підтримку під час війни проти Росії. Також він відзначив п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти країни-окупанта, а також фінансову підтримку України;
  • Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Президент зазначив, що дуже важливою є підтримка з боку Фінляндії майбутнього членства України у Європейському союзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети", - пише пресслужба Офісу президента.

  • також Зеленський відзначив, що Марін необхідно відвідати Ірпінь й Бучу, аби особисто побачити наслідки війни Росії проти України;
  • Марін, зі свого боку, додала, що її країна чудово розуміє українців.

"Президент України також поінформував прем’єр-міністра Фінляндії про розпочату комплексну роботу з планування відбудови нашої держави після перемоги. Володимир Зеленський відзначив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії в цьому процесі та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зруйновану окупантами Ірпінь відвідав нещодавно глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра й прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

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