До України вперше завітала прем'єр-міністр Фінляндії

Про що говорили Зеленський й Марін:

президент подякував уряду Фінляндії за підтримку під час війни проти Росії. Також він відзначив п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти країни-окупанта, а також фінансову підтримку України;

Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Президент зазначив, що дуже важливою є підтримка з боку Фінляндії майбутнього членства України у Європейському союзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети", - пише пресслужба Офісу президента.

також Зеленський відзначив, що Марін необхідно відвідати Ірпінь й Бучу, аби особисто побачити наслідки війни Росії проти України;

Марін, зі свого боку, додала, що її країна чудово розуміє українців.

"Президент України також поінформував прем’єр-міністра Фінляндії про розпочату комплексну роботу з планування відбудови нашої держави після перемоги. Володимир Зеленський відзначив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії в цьому процесі та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення", - додає пресслужба.