В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится

Прогноз в областях

Осадки в виде дождя прогнозируют в западных областях, а также в Киеве. На остальное территории страны будет сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха на западе составит +7+10 градусов днем, на Закарпатье и Прикарпатье до +11 тепла, в Винницкой области +10+12, ночью +2+5 градусов. В центральных регионах +10+13 градусов днем, ночью +2+4, в Днепропетровской области +1+3. На севере столбики термометров днем покажут +10+13 градусов, ночью 0+2, а на востоке температура воздуха прогреется до +9+11 днем, ночью от -1 до +2. На юге страны будет тепло +12+15 градусов днем, в Херсонской области +10+12, ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +11+13 градусов, ночью +2+4.