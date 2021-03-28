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В Украину возвращаются дожди, но теплая погода сохранится

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в воскресенье, 28 марта, ухудшится погода. Западные области накроют дожди, хотя тепло сохранится.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Осадки в виде дождя прогнозируют в западных областях, а также в Киеве. На остальное территории страны будет сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха на западе составит +7+10 градусов днем, на Закарпатье и Прикарпатье до +11 тепла, в Винницкой области +10+12, ночью +2+5 градусов. В центральных регионах +10+13 градусов днем, ночью +2+4, в Днепропетровской области +1+3. На севере столбики термометров днем покажут +10+13 градусов, ночью 0+2, а на востоке температура воздуха прогреется до +9+11 днем, ночью от -1 до +2. На юге страны будет тепло +12+15 градусов днем, в Херсонской области +10+12, ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +11+13 градусов, ночью +2+4.

Ранее сообщалось, что с воскресенья в Украине ухудшится погода из-за штормового циклона.

Также РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз на апрель. Средняя температура в этом месяце ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.

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