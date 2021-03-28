В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться

В Україні у неділю, 28 березня, погіршиться погода. Західні області накриють дощі, хоча тепло збережеться.
Опади у вигляді дощу прогнозують у західних областях, а також у Києві. На решту території країни буде сухо з мінливою хмарністю.
Температура повітря на заході становитиме +7+10 градусів вдень на Закарпатті та Прикарпатті до +11 тепла, у Вінницькій області +10+12, вночі +2+5 градусів. У центральних регіонах +10+13 градусів вдень, вночі +2+4, у Дніпропетровській області +1+3. На півночі стовпчики термометрів вдень покажуть +10+13 градусів, вночі 0+2, а на сході температура повітря прогріється до +9+11 вдень, вночі від -1 до +2. На півдні країни буде тепло +12+15 градусів вдень, у Херсонській області +10+12, вночі +2+4.
У столиці в неділю очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме +11+13 градусів, вночі +2+4.
Раніше повідомлялося, що з неділі в Україні погіршиться погода через штормовий циклон.
Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на квітень. Середня температура в цьому місяці очікується в межах 8-11 градусів тепла.