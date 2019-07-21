В Украину возвращаются дожди

Погода в Украине завтра, 22 июля, ожидается теплой, но дождливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине 21 июля

Сегодня, 21 июля, в Украине ожидается жара до +32 и дожди на западе, юге, севере и в центре. Теплее всего сегодня будет на юге - в Николаеве, Херсоне, Запорожье - до +32 градусов, в Одессе - до +30 и дожди. Также дожди ожидаются и в Николаеве. В Крыму тоже жара достигнет +32 градусов, без осадков.

На востоке Украины сегодня ожидается сухая погода, днем температура воздуха составит от +27 до +29 градусов тепла. На севере сегодня дождь, воздух прогреется до +29. На западе страны также дожди и до +32. В центральных регионах местами дожди и до +29 градусов тепла.

Погода в Киеве 21 июля

В Киеве сегодня осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от +27 до +29, ночью - от +16 до +18 градусов, ветер западный 5-10 м/с. Вместе с тем, в Киевской области сегодня возможны дожди.

Погода в Карпатах 21 июля

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 10 часов утра 21 июля на г. Поп Иван Черногорский облачно, сохраняется туман, ветер юго-западный 6 м/с, температура воздуха +11 градусов тепла.

Погода в Украине 22 июля

22 июля дожди накроют почти всю страну, сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму. Вместе с тем, завтра ожидается до +33 градусов тепла. На юге страны завтра будет теплее всего: в Запорожье, Николаеве и в Крыму - до +33, в Херсоне - до +32, в Одессе - до +29. На западе завтра до +28, в центральных областях - до +30, на востоке - до +33, на севере - до +27.

Погода в Киеве 22 июля

В понедельник, 22 июля, в Киеве ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 21 июля, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет удерживаться в южных, восточных, центральных, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.