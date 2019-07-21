До України повертаються дощі

Погода в Україні завтра, 22 липня, очікується теплою, проте, дощовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні 21 липня

Сьогодні, 21 липня, в Україні очікується спека до +32 та дощі на заході, півдні, півночі та у центрі. Найтепліше сьогодні буде на півдні - в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі - до +32 градусів, в Одесі - до +30 та дощі. Також дощі очікуються й у Миколаєві. В Криму також спека досягне +32 градусів, без опадів.

На сході України сьогодні очікується суха погода, вдень температура повітря становитиме від +27 до +29 градусів тепла. На півночі сьогодні дощитиме, повітря прогріється до +29. На заході країни також дощі і до +32. У центральних регіонах місцями дощі і до +29 градусів тепла.

Погода у Києві 21 липня

У Києві сьогодні опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +27 до +29, вночі - від +16 до +18 градусів, вітер західний 5-10 м/с. Разом з тим, у Київській області сьогодні можливі дощі.

Погода в Карпатах 21 липня

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на 10 годину ранку 21 липня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, зберігається туман, вітер південно-західний 6 м/с, температура повітря +11 градусів тепла.

Погода в Україні 22 липня

22 липня дощі накриють майже всю країну, сухо буде лише у Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та у Криму. Разом з тим, завтра очікується до +33 градусів тепла. На півдні країни завтра буде найтепліше: у Запоріжжі, Миколаєві та у Криму - до +33, в Херсоні - до +32, в Одесі - до +29. На заході завтра до +28, у центральних областях - до +30, на сході - до +33, на півночі - до +27.

Погода у Києві 22 липня

У понеділок, 22 липня, у Києві очікується від +25 до +27 градусів тепла вдень, від +16 до +18 вночі та дощ, вітер західний 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде утримуватися у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях.