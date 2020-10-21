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В Украину возвращается тепло, прогнозируют до +21

Украина, Среда 21 октября 2020 17:14
В Украину возвращается тепло, прогнозируют до +21
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ближайшие три дня в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Незначительные осадки ожидаются лишь в западных и северных областях.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +19 градусов, в южных областях и на Прикарпатье воздух прогреется до +21. На севере и северо-западе в субботу, 24 октября, синоптики прогнозируют от +10 до +15.

Ночью на большинстве территории страны ожидается от +4 до +9, а на побережье морей ночью термометры покажут до +12 градусов.

Напомним, сегодня дождливая погода ожидалась в двух областях Украины. Синоптики прогнозировали до +15 градусов тепла.

Кроме того, сегодня в некоторых областях страны предупреждали о высоком уровне пожарной опасности.

Добавим, недавно синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время в некоторых областях возможны заморозки, а в горах выпадет снег.

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