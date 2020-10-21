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Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Украина , Среда 21 октября 2020 08:43
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Фото: пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 21 октября, синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров ожидается преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 21 октября в восточных областях и большинстве районов Области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине сегодня будут идти дожди в двух областях. Температура воздуха опустится до +11 градусов.

Кроме этого, синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. Так, в ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

Также РБК-Украина писало, что 22-23 октября сохранится теплая погода, воздух прогреется до +20 на юге Украины.

Отметим, накануне в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

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