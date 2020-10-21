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В Україну повертається тепло, прогнозують до +21

Україна, Середа 21 жовтня 2020 17:14
В Україну повертається тепло, прогнозують до +21
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У найближчі три доби в Україні переважатиме суха та тепла погода. Незначні опади очікуються лише у західних та північних областях.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Температура повітря вдень буде коливатися від +14 до +19 градусів, південних областях та на Прикарпатті повітря прогріється до +21. На півночі та північному заході у суботу, 24 жовтня, синоптики прогнозують від +10 до +15.

Вночі на більшості території країни очікується від +4 до +9, а на узбережжі морів термометри вночі покажуть до +12 градусів.

Нагадаємо, сьогодні дощова погода очікувалася у двох областях України. Синоптики прогнозували до +15 градусів тепла.

Крім того, сьогодні у деяких областях країни попереджали про високий рівень пожежної небезпеки.

Додамо, нещодавно синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом у деяких областях можливі заморозки, а в горах випаде сніг.

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