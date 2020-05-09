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В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     09.05.2020 - 10:00
В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня потеплеет в западных областях

Погода в Украине 9 мая улучшится в западных областях, там не будет дождей, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня потеплеет, будет сухо, днем +16+21, а ночью +5+8. В северных областях уже погода ухудшится, днем будет +13+15, а ночью +5+7. На востоке страны сегодня ливень и гроза, температура воздуха днем составит +13+16, а ночью +5+8. В центральных областях сухо, а на юге страны переменная облачность, днем +16+20, а ночью +6+9.

В Украину возвращается тепло: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность и сухо, днем +14+16, а ночью +5+7.

Напомним, погода в Украине на 9 мая будет обусловлена холодным атмосферным фронтом, который ворвется на территорию страны. В западных областях страны прогнозируется даже мокрый снег.

Также из-за обильных дождей уровень воды в водоемах 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров.

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