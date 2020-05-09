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В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     09.05.2020 - 10:00
В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні потепліє у західних областях

Погода в Україні 9 травня покращиться у західних областях, там не буде дощів, а температура повітря коливатиметься від +15 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні потепліє, буде сухо, вдень +16+21, а вночі +5+8. У північних областях вже погода погіршиться, вдень буде +13+15, а вночі +5+7. На сході країни сьогодні злива та гроза, температура повітря вдень складе +13+16, а вночі +5+8. У центральних областях сухо, а на півдні країни мінлива хмарність, вдень +16+20, а вночі +6+9.

В Україну повертається тепло: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність та сухо, вдень +14+16, а вночі +5+7.

Нагадаємо, погода в Україні на 9 травня буде обумовлена холодним атмосферним фронтом, який увірветься на територію країни. У західних областях країни прогнозується навіть мокрий сніг.

Також через рясні дощі рівень води у водоймах 8 та 9 травня може піднятися подекуди до 2 метрів.

Теги Новини України Погода
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