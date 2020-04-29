В Украину вернулись эвакуационные рейсы из Армении, Италии и Швеции

Вчера, 28 апреля, в аэропорт "Борисполь" прибыли эвакуационные рейсы из Армении, Италии и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самолетами из Еревана, Неаполя и Стокгольма вернулись более 300 украинцев.

"После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Повышенной температуры не обнаружено, ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что все пассажиры, кроме одного, воспользовались возможностью пройти самоизоляцию дома с помощью приложения "Дій вдома". Пассажир, который не установил приложение, пройдет обсервацию в Киеве.

Ранее для эвакуации украинцев готовят еще 20 специальных рейсов. После возвращения в Украину граждане обязаны пройти либо двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения, либо обсервацию.

По словам президента Владимира Зеленского, эвакуация украинцев из-за границы специальными рейсами будет происходить постепенно и контролируемо. В день будет совершаться не более 4 спецрейсов.